أستراليا تشهد ظاهرة النينو.. عواصف رعدية شديدة تقتل وتصيب المواطنين

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن 8 أشخاص قُتلوا وفُقد واحد في أستراليا بعد أن ضربت عواصف رعدية شديدة شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد مع انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من العقارات، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

أمطار غزيرة ورياح قوية

وضرب الطقس البري ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند في 25 و 26 ديسمبر، ما جلب حجارة برد كبيرة وأمطار غزيرة، كما هبت رياح قوية على الأسطح وأسقطت الأشجار في بعض المناطق الأكثر تضررا.

وقالت كاتارينا كارول مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند للصحفيين إن ثلاثة رجال قتلوا بعد انقلاب يخت على متنه 11 شخصا بالقرب من جزيرة جرين في خليج موريتون.

وعثر على فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وامرأة ميتين في حوادث منفصلة في كوينزلاند بعد جرفهما في مصارف مياه الأمطار التي غمرتها المياه. قتل اثنان بسبب تساقط الأشجار.

الأنهار قد تنفجر في الضفاف

وحذرت السلطات من أن الأنهار والجداول سريعة الارتفاع قد تنفجر في الضفاف التي تغمر المخيمات، والتي عادة ما تزدحم خلال أسابيع عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على امرأة ميتة في مخيم في فيكتوريا بعد انحسار مياه الفيضانات.

وقالت شركة «إنيرجيس» المملوكة للدولة في كوينزلاند إن أكثر من 90 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء في أعقاب العواصف، مضيفة أنها تعرضت لأضرار جسيمة في شبكتها مع تعطل مئات خطوط الكهرباء وسيستغرق الأمر أيامًا لاستعادة الطاقة.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول مزيد من الأمطار على الرغم من أنه من المتوقع أن يهدأ الطقس البري في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال المتنبئ جوناثان كيف لتلفزيون «ABC»: «لحسن الحظ اليوم، لا نتوقع أن نرى نشاطًا واسع النطاق للعواصف الرعدية، لكن لا يزال هناك خطر حدوث عواصف رعدية شديدة عبر الساحل الشرقي».

ظاهرة طقس النينو

وجاءت العواصف بعد الإعصار الاستوائي السابق جاسبر الذي وصل إلى اليابسة في وقت سابق من هذا الشهر مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق في كوينزلاند.

وفي الوقت الذي تكافح فيه أستراليا الأمطار في الشرق، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، وأفادت وسائل إعلام أن رجل إطفاء متطوع قتل أثناء رده على حريق غابات.

وتشهد أستراليا الآن ظاهرة طقس النينو، والتي يمكن أن تسبب حالات متطرفة تتراوح من حرائق الغابات إلى الأعاصير المدارية والجفاف لفترات طويلة.