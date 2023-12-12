هل أثرت «النينو» على سعر الأرز الأبيض عالميا؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تطور أسعار المحاصيل الزراعية على مستوى العام، ومنه محصول الأرز، مشيرا في العدد 27 من «النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية»، التي تهدف إلى رصد بيانات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية، إلى تطور سعر الأرز كالتالي:

انخفض المتوسط الشهري لأسعار الأرز الأبيض عالميا خلال أكتوبر 2023

- انخفض المتوسط الشهري لأسعار الأرز الأبيض عالميا ليصل إلى 579.25 دولارا أمريكيا طن خلال أكتوبر 2023، مقابل 606.08 دولارات أمريكية طن خلال سبتمبر 2023K كما انخفض مقارنة بنحو 407.50 دولارات أمريكية طن خلال أكتوبر 2022، وفقا لنشرة «أسعار السلع الاستراتيجية العالمية».

سبب ارتفاع أسعار الأرز الأبيض عالميا خلال أكتوبر 2023

أرجع المحللون سبب ارتفاع أسعار الأرز الأبيض عالميا خلال أكتوبر 2023 إلى مزيج من تغير المناخ وظاهرة النينو، وسياسات التصدير التقييدية، لا سيما من الهند، الأمر الذي دفع بعض الدول مثل تايلاند وفيتنام إلى تخزين الأرز، خوفا من المزيد من ارتفاع الأسعار.

تطور أسعار الأرز الأبيض عالميا

ارتفع متوسط سعر الأرز الأبيض عالميا ليسجل 576.67 دولارًا أمريكيا من خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر2023 «23-27 أكتوبر 2023» مقابل 575.00 دولارًا أمريكيا طن خلال الأسبوع الثالث (16 - 20 أكتوبر 2023) ، كما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 406.67 دولارات أمريكية طن.

أحدث التوقعات في سوق الأرز العالمية

- وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر 2023، لم تتغير توقعات إنتاج الأرز للعام المالي 2024/2023 عن الشهر الماضي، حيث إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 518.1 مليون طن، حيث عوضت الزيادة في الإنتاج الكولومبيا وكوريا الشمالية الانخفاضات في اليابان والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

- من المتوقع أن يرتفع إجمالي إمدادات الأرز العالمية في العام المالي 2024/2023 لتسجل نحو 691.0 مليون طن بمقدار 676 ألف طن عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة حجم الواردات من إندونيسيا، مع انكماش إجمالي الإمدادات العالمية للعام الثاني على التوالي.

- من المتوقع أن تصل المخزونات العالمية في نهاية العام المالي /2024/2023 إلى 167.5 مليون طن. أي أقل بمقدار 130 ألف طن عن التوقعات السابقة وأقل بمقدار 5.4 ملايين طن عن العام السابق.