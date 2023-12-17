النوات المتبقية في 2023.. أمطار غزيرة ونشاط للرياح بسبب «النينو»

كشف جدول النوات المتبقية في 2023، والذي أعلنته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن تبقي نوتين عنيفتين تضربان المحافظات الساحلية خلال 13 يومًا المتبقية في شهر ديسمبر الجاري، إذ يصاحبهما سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واضطراب حركة الملاحة، وما يزيد صعوبتهما هي ظاهرة النينو.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، النوات المتبقية في 2023، وما هي ظاهرة النينو في مصر ومتى تنتهي، واسم النوة الحالية في الإسكندرية، وتفاصيل نوة الفيضة التي تضرب الإسكندرية خلال ساعات، ونوة عيد الميلاد.

النوات المتبقية في 2023

وبحسب جدول نوات الإسكندرية 2023، فإنّه من المقرر أن تضرب نوتان المحافظة وبعض المحافظات الساحلية خلال الأيام المتبقية من شهر ديسمبر، الأولى هي نوة الفيضة، والمقرر أن تبدأ 19 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار، ونشاط حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا شماليًا غربيًا

أما النوة الثانية، فهي نوة عيد الميلاد، وتبدأ 28 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها سقوط أمطار شديدة وغزيرة، وتستمر يومان.

ماذا تعني ظاهرة النينو في مصر؟

وتعد ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية عالمية تحدث بسبب انتقال كتل مياه الحارة في المحيط الهادئ من الشرق إلى الغرب على طول خط الاستواء، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، وتؤثر على العديد من المناطق البعيدة، وتحدث في الغالب خلال أيام عيد الميلاد وتستمر لعدة أشهر.

وأطلق الصيادون بسواحل الإكوادور وبيرو مصطلح «ظاهرة النينو» على دفء تيار المحيط الهادي مما يتسبب في حدوث أمطار غزيرة.

هل ظاهرة النينو خطيرة؟

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنّ خطورة ظاهرة النينو، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وحدوث جفاف شديد في بعض الدول، كما إنّها تتسبب في زيادة هطول الأمطار وحدوث الأعاصير في بعض الدول، وتنتهي ظاهرة النينو في فترة تتراوح من 9 لـ 12 شهرًا، وربما تدوم لعدة سنوات إذ إنهّا تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام.

مواعيد النوات في مصر 2024

وفيما يخص مواعيد النوات في مصر 2024، وجدول نوات الإسكندرية 2024، فإنّ أبرز النوات في بداية العام، هي نوة الغطاس وتبدأ 19 يناير القادم وتستمر لمدة 3 أيام، وهي الأكثر شدة واضطرابًا ويصاحبها سقوط غزير للأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وتوقف حركة الصيد والملاحة بسبب اضطراب الأمواج في البحر المتوسط.

وعقب ذلك تأتي نوة الكرم في 28 يناير المقبل وتستمر نحو 7 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار شديدة وغزيرة، ونشاط حركة الرياح الغربية.

ومع انطلاق شهر فبراير يبدأ الاستعداد لنوة الشمس الصغرى، والتي تحدث 18 فبراير وتستمر نحو 3 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار شديدة وغزيرة، ونشاط في حركة الرياح.