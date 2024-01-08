أثر قدم المسيح في كنيسة سخا بكفر الشيخ.. آيات ومعجزات ووفود من العالم

كشف القمص تيموثاوس ينى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود حجر داخل أروقة كنيسة العذراء مريم، بحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، عليه أثر قدم سيدنا المسيح عيسى عليه السلام.

وأوضح «ينى» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالكشف والتحليل باستخدام الكربون المشع، على بعض عناصر الحجر، وجُد أنّ سيدنا المسيح كان وقتها طفلا، عمره لا يتجاوز ثلاث سنوات.

آيات ومعجزات قدم سيدنا المسيح عيسى على حجر

وبيّن كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، أنّ أثر قدم سيدنا المسيح عيسى- علية السلام- له آيات كثيرة تتجلى على المواطنين الأقباط، ومنها حل المشاكل، وعلاج الأمراض، وإصلاح الذات، وآيات ومعجزات عديدة تريح النفس.

وفود وزيارات من كافة بلدان العالم للكنيسة

وأشار «ينى» إلى أنّ كنيسة العذراء مريم بسخا، في محافظة كفر الشيخ، يتوافد عليها الزوار من كافة بلدان ودول العالم، وكذلك من جميع محافظات مصر، للتبارك منها، لافتًا إلى أنّ سيدنا المسيح، مكث داخل أروقة الكنيسة نحو 7 أيام، كما هو مدون عبر التاريخ القديم عن هذا الأمر.

يذكر أن كنيسة سخا الأثرية من الكنائس التي تقع في مدينة كفر الشيخ، وتعد أحد أهم المزارات القبطية في المحافظة.