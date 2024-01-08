«التنمية المحلية» تكرم مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بممثلي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إدارة الأحداث الماضية وبخاصة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال تفقده مركز السيطرة الاقليمي بالمحافظة، ولقائه يحيى زكريا أبورحمة مدير مركز السيطرة بالمحافظة والعاملين به.

تكريم وزارة التنمية المحلية

كما وجه المحافظ – خلال اللقاء – الشكر لمدير المركز لتكريم وزارة التنمية المحلية له خلال الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تقديرًا لدور المركز والعاملين به وتفانيهم في العمل وحصولهم على تقييم متميز خلال الفترة الماضية، ضمن ممثلي الشبكة الوطنيـة بـ9 محافظات، من أصل 27 محافظة، حيث قام اللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة والعميد وليد فتحي مدير عام ادارة الأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية بتسليم شهادات التكريم.

الشبكة الموحدة

وأكد المحافظ أن إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن فضلًا عن الاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حملات لإزالة إشغالات التعدين على الطرق العامة

وفي سياق آخر، أكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح محافظ أسيوط، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل.