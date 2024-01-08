بابا الفاتيكان يجدد مطالبه بوقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مطالبه بوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف بابا الفاتيكان، أنّ السلام أصبح مهددا في العالم بسبب النزاعات، وآخرها الصراع في غزة، مؤكدا إدانته استهداف الأطفال والمدنيين في القطاع المحاصر.

وأوضح البابا فرنسيس، أنّ الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها في غزة، مطالبا بوقف إطلاق نار شامل في غزة ولبنان.