عضو بـ«النواب»: إسرائيل تواصل تنفيذ الجرائم الوحشية في غزة

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة بمثابة جرائم جديدة تضاف إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والمواطنين الأبرياء.

وأوضح في بيان له أن ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الشعب الفلسطيني تخطى الـ23 ألف شهيدا، ما يستوجب التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الأعمال الوحشية.

كشف القناع عن المعايير المزدوجة

وأكد أن الدم الفلسطيني قد كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان التي ناضل العالم طويلا، من أجل ترسيخها بعد معارك وكفاح طويل ضد التمييز والعنصرية.

وطالب كل دول العالم لوقف إطلاق النار على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الجرائم الإسرائيلية

وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل وإجبارها على دفع التعويضات عن الدمار و الخراب الذي أخلفته داخل القطاع، من استهداف للمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.