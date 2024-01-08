حسن أبو الروس: أحلم بالعمل مع غادة عادل منذ «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

ظهر الفنان حسن أبو الروس في شخصية «عز» المستعد لفعل أي شيء من أجل مصلحته فقط، خلال أحداث مسلسل «حالة خاصة»، الذي يعرض حاليا، ولاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ الدور جديد عليه وكذلك اللوك والاستايل.

حسن أبو الروس يكشف كواليس العمل بمسلسل حالة خاصة

وقال حسن أبو الروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه يجسد شخصية شاب «طايش» يعيش الحياة بـ«الفهلوة» على حساب زميله في مكتب المحاماة الذي يعمل به ويدخل في العديد من الصراعات خلال الأحداث.

وأضاف أنَّ «أجواء مسلسل حالة خاصة كانت جيدة للغاية وكنت سعيدًا بذهابي إلى التصوير بسبب حالة الحب التي كانت غامرة بين أبطال العمل داخل الكواليس، كما أن تواضع الفنانة غادة عادل نقل العمل إلى مكان آخر، وقد كان لي شرف العمل معها لأنّها تمتلك تاريخًا فنيًا كبيرًا وأحب أن أشاهد أعمالها منذ فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وحلمت بالعمل معها منذ ذلك الحين».