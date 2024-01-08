كيف تقضي مصر على التسرب المدرسي بحلول 2030؟.. وثيقة الحكومة توضح

أوضحت وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، الآليات والضوابط التي تستهدفها الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030، فضلا عن القضاء على التسرب المدرسي.

آليات الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030

وكشفت الوثيقة عن أبرز المستهدفات في مجال التعليم قبل الجامعي، والتي تخطط لها وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2023-2024 بزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109%، مشيرة إلى أن متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة، مشيرة إلى أنّ الخطة تسهم في القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%.

وتطرقت خطة وزارة التربية والتعليم، ضمن الوثيقة الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى مخطط رفع نسبة القيد برياض الأطفال «4-6» سنوات إلى ما لا يقل عن 80 % مقارنة بنحو 30% في العام الدراسي 2022-2023، فضلا عن توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.

ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت

كما تضمنت خطة التعليم، ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الأنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في عام 2023.

وتحسن ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي علي تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2023، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2023.