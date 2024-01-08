مسؤول بالمتحف الكبير: عرض بانورامي لمراكب خوفو

قال الدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنّ المتحف أكبر مؤسسة ثقافية بالعالم، كونه يتفرد بقطع ليس لها مثيل في العالم، أو المتاحف العالمية، مؤكدًا أنّ المتحف هو هدية مصر للعالم أجمع.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «DMC»، أنّ المتحف المصري الكبير يضم عرض قطع لأول مرة، من بينها مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ أمون، إضافة لقاعات العرض الرئيسية والدرج العظيم، مشيرًا إلى أنّ مصر تتميز بحضارة قديمة أبهرت العالم.

مصر تضم أقدم المتاحف النوعية بالعالم

وأوضح المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مصر تضم أقدم المتاحف النوعية بالعالم وهو متحف مراكب الملك خوفو، بعد نقل المراكب الأولى التي بدأ عرضها، واستخراج المركبة الثانية من حفرة تم وضعها بها منذ آلاف السنين وترميمها، ليتم عرضها في بانوراما عرض رائعة بها محاكاة لنهر النيل ويقف على رأس النيل الآله حابي يضخ الخير لمصر.

المتحف المصري الكبير يضم أفكار مبتكرة لطريقة العرض

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير يضم أفكارًا مبتكرة لطريقة العرض توضح مهارة المصري المعاصر، ليكون المصريين القدماء وبنوا 3 أهرامات أبهرت العالم والمصري المعاصر أبهر العالم بالهرم الرابع وهو المتحف المصري الكبير.