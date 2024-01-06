مجلة أمريكية تضع المتحف المصري الكبير ضمن 7 تجارب لا يمكن تفويتها في 2024

مع بداية العام الجديد، يستعد السياح حول العالم لتجميع قائمة بأماكن الأحلام التي يرغبون في زيارتها خلال العام، وفي إطار مقال بعنوان «7 تجارب لا يمكن تفويتها في عام 2024»، جمعت مجلة «نيوزويك» الأمريكية قائمة بأبرز الوجهات حول العالم التي يجب زيارتها والاستمتاع بها خلال العام، ومن بين تلك الوجهات كان المتحف المصري الكبير في مصر.

قطاع السفر سيشهد نموًا قياسيًّا

ووفقًا لمجلة «نيوزويك»، من المتوقع أن يشهد قطاع السفر نموًا قياسيًا في العام الحالي، حيث من المتوقع وصول الإنفاق السياحي العالمي إلى 2 تريليون دولار بفضل الطلب المتزايد على الترفيه والسفر، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة يورومونيتور إنترناشيونال لأبحاث السوق في ديسمبر 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة استقصائية عالمية أجريت على أكثر من 10 آلاف مسافر في تسع دول، أن المستهلكين يعتزمون تخفيض الإنفاق في مجالات أخرى من حياتهم الشخصية لإعطاء الأولوية للسفر.

وبعد مرور أكثر من 20 عامًا على إعلان افتتاحه لأول مرة، من المتوقع أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه أخيرًا في عام 2024، حيث سيقدم للزوار مجموعة من المعالم المذهلة والفريدة من نوعها.

ثالث أكبر مدينة في مصر

ويقع هذا المجمع في الجيزة، وهي ثالث أكبر مدينة في مصر، وتقدر تكلفة إنشاء المتحف بما يقرب من مليار دولار، وسيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بين هذه القطع، ستتم عرض مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالكامل، وهو أحد أهم الفراعنة في تاريخ مصر القديم، كما يقال إن المتحف سيعرض حوالي 5000 قطعة من مقبرة توت عنخ آمون، بما في ذلك ملابسه ومجوهراته وعرباته.

وأشار المتحدث باسم المتحف إلى أن موعد الافتتاح الكبير للمكان لعام 2024 لم يتم تحديد بعد، وأن المتحف في الوقت الحالي في مرحلة تجريبية، مع افتتاح مناطق معينة، مثل القاعة الكبرى والحدائق الخارجية، لكن جميع صالات العرض مغلقة حاليًا، حين افتتاحه سيصبح واحدًا من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.