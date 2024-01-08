«طوبة يخلي الصبية كركوبة».. تعرف على جذور مقولة ارتبطت بشهر البرد القارس

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، الجذور التاريخية المرتبطة بالمقولة الشهيرة لشهر البرد والأمطار الغزيرة التي تقول: «طوبة تخلي الصبية كركوبة».

وبيّن «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المقولة لها تعريف وجذور تاريخية ترتبط بأمور عديدة لدى المصري القديم، وخاصة المزارعين داخل الريف المصري، وذلك كون شهر طوبة يؤثر على حركة البشر والزراعات بشكل كبير، جراء الأمطار الغزيرة.

التقويم القبطي في مصر

وأوضح أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ، أن تاريخ التقويم القبطي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، وذلك عندما أقدم الفراعنة القدماء على تقسيم السنة في ذلك الوقت بأمر من «بطليموس الثالث»، ليصبح هذا التقويم مرتبط بموسم الحصاد والزراعات للمحاصيل لدى المصريين قديمًا حتي يومنا هذا، وهو الأمر الذي يعتبر من أدق المواعيد الأنسب للمزارعين والفلاحين في محافظات مصر، لزراعة محاصيلهم المتنوعة.

عدد أيام السنة القبطية

وأشار إلى أن عدد أيام السنة القبطية تُحدد حسب التقويم الميلادي، وعادة ما تصل إلى 365 يومًا أو 366 يومًا، مشيرًا إلى أن عدد شهور العام القبطي 13 شهرًا.

وأضاف أن العام القبطي يبدأ مع حلول شهر «توت»، وذلك في يوم 11 من شهر سبتمبر، إذ سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإله «توت»، موضحًا أن شهور السنة القبطية حملت عدة أسماء مصرية، تعرف باسم الـ«هيروغليفية»، وتحولت عقب ذلك إلى الشهور القبطية، المستمرة حتى اليوم.

واختتم بالإشارة إلى أن أول يوم لقدوم شهر طوبة يبدأ غدًا الثلاثاء، إذ يعتبر شهر طوبة أبرد شهور العام، كما تتساقط الأمطار فيه بغزارة شديدة.