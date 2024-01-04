أستاذ مناخ: نوة وأمطار 6 أيام على المحافظات.. وتحذير لمرضى الحساسية

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن نوة الفيضة الصغرى، من النوات شديدة الأمطار، ويسودها طقس بارد للغاية، والتي يستوجب على سكان المحافظات توخي الحذر الشديد خلالها.

نوة الفيضة 6 أيام أمطار ورياح عاصفة

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نوة الفيضة الصغرى تتساقط الأمطار خلالها بغزارة خلالها، والتي تكون على مدار 6 أيام، مشيرا إلى أنها تبدأ مع حلول 12 يناير الحالي.

تحذيرات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وأشار إلى أن الأمر لا يستهان به في نوة الفيضة غزيرة الأمطار، والتي تكون مصحوبة برياح عاصفة محملة بالأتربة والرمال، وهو الأمر الذي يؤثر علي صحة مرضى الحساسية والحبوب الأنفية، كما أنها شديدة الأمطار علي السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية، كما يسودها طقس شديد البرودة، خاصةً مع فترات الليل.

وتبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، تنتهي يوم 18 من الشهر ذاته، وتصل سرعة الرياح خلالها إلى نحو 42 كيلومتراً في الساعة، خاصةً على المحافظات الساحلية.