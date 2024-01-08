«الزراعة» تعلن موعد تلقي طلبات تراخيص مشاتل الفراولة.. والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص المشاتل

وناشد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أصحاب مشاتل الفراولة، التوجه الى مديريات الزراعة بالمحافظات، أو الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص مشاتلهم، وفقا للاشتراطات المقررة.

المستندات اللازمة لترخيص مشاتل الفراولة

وأشار إلى أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، ويجرى إجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة خلال اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

عدم الالتفات لأي طلبات

وشدد على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء، موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها، إنتاج شتلات الفراولة للتداول، لافتا إلى أنه لن يلتفت لأي طلبات غير مستوفاة لتلك الاشتراطات.