«متبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الفراولة

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وكروب لايف مصر، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان «أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد».

واستهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليا، ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريا.

وافتتح ورشة العمل الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والمهندس يحيى عبد الغفار، مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والمهندس عمرو موسى، عن كروب لايف مصر.

وأشارت الدكتورة هند عبد اللاه، في كلمتها، إلى تنظيم المعمل هذه الفعاليات مع شركاء العمل، للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول، وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل، ما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

أهم الآفات التي تصيب الفراولة

وقد اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات مهمة، تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، وأهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها باستخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة، والاستخدام المسؤول للمبيدات، وأيضا أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية، وأهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومتطلبات الأسواق الخارجية والجهات الرقابية.

أهم محافظات إنتاج الفراولة

وأوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أن هذه الورشة الأولى التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر، لمحاصيل متخصصة بالمحافظات، في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة، لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر، لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي، بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.