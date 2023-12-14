«الزراعة» تحذّر من ظهور 3 أمراض على الفراولة والطماطم والفلفل

وجّهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة نصائح لمزارعي أشجار البساتين، حيث طالبت مزارعي العنب بعدم استعجال التعامل بكاسرات السكون في أشجار المتساقطات خاصة العنب، وعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة.

وحذّر المعمل المركزي لمعلومات تغير المناخ من استعجال المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من اللازم، حتى لا تحدث زيادة غير طبيعية في الحمل وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الأشجار فيؤدي إلى مشكلة في التحجيم أو التلوين فيما بعد، كما أشار إلى الحذر من 3 أمراض وهي العفن الرمادي على الفراولة والطماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل، ومع برودة الجو الطقس تبدأ تقل الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة.

وتابع أنّ ذلك يؤدي إلى نقص كبير في البوتاسيوم وظهور أعراض النقص على الأوراق والثمار وتكشف طروحات الموسم التالي، وقلة المخزون من الكربوهيدرات خاصة وقت التحول الزهري، كما يؤدي إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة «مختزلة المبيض» وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنّ الطقس الحالي مثالي لمحصول القمح والفول البلدي والبسلة والبطاطس الشتوي في آخر عمرها، وللبنجر العروة الأولى، حيث يوفر احتياجات البرودة للزيتون والمتساقطات.

وتابع أنّه يجب الانتهاء تماما من زراعة القمح خلال أيام وتقريب موعد رية المحاياة لمساعدة النباتات على التجذير والتفريع دون تأخير، مع العناية بإضافة عالي الفسفور للبطاطس الصيفي التي تم زراعتها مبكرا مثل الخضر والفراولة.