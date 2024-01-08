حالة الطقس في مرسى مطروح.. برودة شديدة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد عدة مدن في محافظة مطروح برودة شديدة، بدءًا من مدينة الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا، مرورًا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وشماس وأبوسطيل والزويدة وسيدي براني وبقبق وأبوزريبة.

نشاط الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة

وعن حالة الطقس في مرسى مطروح اليوم، فالأجواء غير مستقرة في ظل غطاء سحابي ينتشر في المحافظة وحتى حدود الإسكندرية، مع نشاط الرياح التي تسجل سرعتها 23 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو لتصل إلى 65%.

مطروح تستعد لسقوط الأمطار

وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، إنّ هناك استعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء المقبل، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بتوقعات سقوط الأمطار وعدم استقرار حالة الطقس، وذلك من خلال مركز السيطرة الوطني بالتعاون مع غرف عمليات مجالس المدن في نطاق المحافظة، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف والحماية المدنية وقطاع الموارد المائية، للتعامل مع جميع المستجدات في وقتها، لافتاً إلى جاهزية فرق التدخل السريع المدربة، والمعدات والمواتير وسيارات سحب المياه المنتشرة بجميع المدن، وتأهبها للتعامل الفوري.