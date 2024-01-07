حالة الطقس في المحافظات غدا.. «الأرصاد» تحذر من برودة وضباب وأمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة وأمطار وشبورة تصل لحد الضباب، غدا الاثنين، في المحافظات المحافظات المصريّة، بنسب متفاوتة حسب الموقع الجغرافي.

تشهد حالة الطقس، غدا الاثنين، في المحافظات، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض الأنحاء، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من الأربعاء المقبل، بقيم تتراوح بين 3 حتى 4 درجات على أغلب الأنحاء، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حالة الطقس غدا، في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وموعد انخفاض درجات الحرارة في الأقاليم.

الطقس غدا في مصر

وتضمنت توقعات الطقس غدا في مصر، أجواء مائلة للدفء خلال النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، ويتحوّل إلى شديد البرودة خلال الليل على أغلب الأنحاء، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الشبورة على الطرق السريعة

وتشير توقعات حالة الشبورة على الطرق السريعة، إلى كثافتها في الصباح الباكر على أغلب الطرق، إذ تصل إلى حد الضباب، فيما وجهت إدارات المرور بالمحافظات السائقين بالالتزام بتعليمات رجال المرور أثناء الشبورة، وفقا لـ«الأرصاد»

درجة الحرارة غدا في مصر

وتأتي درجة الحرارة غدا في مصر بمختلف المحافظات والأقاليم كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

الطقس في الأيام المقبلة

وكشفت النشرة الأسبوعية للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، والتي تتضمن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق طوال الأسبوع، وبدء سقوط أمطار خفيفة اعتبارًا من الثلاثاء 9 يناير الجاري، على السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متقطعة.

وتشير توقعات أحوال الطقس إلى أنّه اعتبارًا من الأربعاء 10 يناير 2024، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببروده الطقس، كما يشهد يوما الأربعاء والخميس سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.