حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظات.. اعرف موعد انخفاض الحرارة

تشهد البلاد اليوم الاثنين، طقسًا شتويًا معتدلًا، مع شبورة مائية كثيفة تُعيق مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، واستقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ما بين 3 وحتى 4 درجات على كافة الأقاليم.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، بالإضافة إلى أبرز الظواهر الجوية.

الطقس اليوم في مصر

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم، فإنّ محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، يشهدوا أجواء مائلة للدفء خلال النهار، فيما تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد أجواء مائلة للحرارة، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ليتحول الطقس إلى شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

درجة الحرارة غدا في مصر

وتأتي درجة الحرارة اليوم في جميع المحافظات كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية.. العظمى 22 والصغرى 11.

شمال الصعيد.. العظمى 22 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 11.

الشبورة على الطرق السريعة

وحذرت إدارات المرور بالمحافظات، قائدي السيارات، من حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم الإثنين، إذ إنّه من المتوقع أن تزداد كثافتها لتصل في بعض الأحيان إلى حد الضباب، خلال الصباح الباكر على معظم الطرق، موجهةً بضرورة إتباع التعليمات لتجنب وقوع الحوادث.

الطقس في الأيام المقبلة

وتتضمن حالة الطقس في الأيام المقبلة، زيادة الشبورة المائية على أغلب الطرق على مدار الـ 7 أيام المُقبلة، فيما يشهد يوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بين 3وحتى 4، بدءًا من الأربعاء المُقبل، فيما تنشط حركة الرياح على معظم المحافظات متسببةً في زيادة الإحساس بالبرودة، كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس، والتي قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.