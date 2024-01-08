«العمل» تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنيا

أطلقت مديرية العمل بمحافظة المنيا، مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في عدد من المنشآت بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

نظمت المبادرة ندوات توعوية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وإدارة سمالوط التعليمية، والإدارة الصحية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة.

تناولت الندوات موضوعات مختلفة حول السلامة والصحة المهنية، مثل تعريفها وأهدافها ومجالاتها، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطة الطوارئ والاخلاء، وإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية والمزمنة.

كما شاركت مديرية العمل في اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، الذي ترأسه محافظ المنيا، وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه المنشآت في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

أوضحت مدير مديرية العمل بالمنيا، ماجدة صلاح، أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين العاملين بالمنشآت، للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل مستقر وآمن.