ضوابط وخطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل للعام الدراسي 2023/2024، مشيرا إلى أنه يسمح لأداء الامتحانات بلجان تابعة لمحل سكنهم ولا يسمح بأداء الامتحان بإحدى اللجان بأية من المحافظات المشروطة والمحظورة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، لابد أن يكون الطالب مقيماً إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي أمره أو يعمل بتلك المحافظة علي ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة علي سنة تقدمه.

استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل استمارة الثانوية لطلاب المنازل، مشير إلي أن الطلاب المستجدون المنقولين من تانية ثانوي وإلي الصف الثالث الثانوي يتم تسجيل استمارة تقدم الامتحان بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة، وبالنسبة لطلاب المنازل الراسبون سواء من العام الماضي أو الأعوام السابقة سيتم تسجيل الاستمارة عن طريق لجنة النظام والمراقبة.

أشارت وزارة التعليم، أنه يتم تقديم هذه الأوراق مع الاستمارة ما يثبت حصوله علي شهادة الإعدادية وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة من الصفين الأول والثاني الثانوي، وبيان رسوب للطالب في الصف الثالث الثانوي، وشهادة ميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي وثلاثة صور حديثة للطالب، والإقرارات الموجودة بالاستمارة، بالإضافة إلي إيصال سداد رسوم الاستمارة.