النائبة إيلاريا سمير تقترح إنشاء جامعة أهلية بالبحر الأحمر لمواجهة الاغتراب

قدمت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة لإنشاء جامعة أهلية في محافظة البحر الأحمر، وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إذ أكّدت اللجنة الممثلة لوزارة التعليم العالي حاجة محافظة البحر الأحمر لجامعة أهلية، موضحة أنَّ الاقتراح يأتي ضمن خطة الوزارة في التوسع لإنشاء جامعات أهلية على مستوى الجمهورية.

وقالت إيلاريا حارص، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنَّ إنشاء جامعة أهلية بالبحر الأحمر يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب، كما يتضمن ذلك إدخال تعليم غير تقليدي، فضلًا عن مراعاة متطلبات سوق العمل والنظم التكنولوجية على مستوى العالم.

وأكدت أنَّ الدولة تشجع التعليم والبحث العلمي في الجامعات من خلال إنشاء جامعات جديدة، ومراعاة التوزيع على المحافظات عند إنشاء الجامعات إذ يتم متابعة وتنفيذ الطلب إنشاء جامعة أهلية في محافظة البحر الأحمر، بعد العرض على وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وإحالة طلب تخصيص قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لإنشاء جامعة أهلية إلى أمين مجلس الجامعات الاهلية والإدارة المركزية لأمانة المجالس

فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية

وأكدت النائبة أنها حصلت على موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية للعرض على مجلس الجامعات الأهلية للحصول على توصية الموافقة، إلى جانب العرض على لجنة معاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص للحصول على التوصية بالموافقة النهائية، ثم العرض على مجلس الوزراء لاستصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة أو الكلية الجديدة.

واشاد النائبة بتعاون للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المثمر والبناء لخلق بيئة متطورة تليق باحتياجات المواطن المصري.