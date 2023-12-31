في ختام عامها الثالث.. «الجلالة» أول جامعة أهلية تحتل المرتبة الـ19 بمصر

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات في ختام عامها الثالث 2022-2023، حيث تصدرت الجامعة كأول جامعة أهلية بالمرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربي للجامعات.

وأضاف الشناوي، في بيان صحفي، أن التصنيف يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

الجامعة لديها 17 مشروعا بحثيا حتى الآن

وأكد الشناوي، أن الجامعة تمتلك 17 مشروعا بحثيا، منها 14 مشروعا ممولا حتى الآن، بجانب 3 مشاريع بحثية مقدمة وقيد المراجعة، ما يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائماً كنموذج يحتذى به محليا وإقليميا وعالميا، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما بدأت الجامعة هذا العام باستقبال وفد من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، المُصنفة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، بحضور ممثلين عن معظم السفارات العربية والإفريقية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المُشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة «مصرية - أمريكية» هي الأولى من نوعها، في 8 برامج دراسية متمثلة في (الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، تقنية الرسومات المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الحاسب، إدارة الأعمال الرياضية)، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت، بدون مغادرة مصر، ما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

إتاحة كل الثقافات للطلاب

وأوضح الشناوي، أن جامعة الجلالة توفر للطلاب الثقافات المختلفة، بحيث لا تكتفي البرامج المقدمة بثقافة واحدة، مشيراً إلى بحث أوجه التعاون المشترك مع العديد من الجامعات الدولية منها في بلجيكا والمجر وغيرهم، بجانب زيارة جامعة هيروشيما اليابانية في إطار حرص جامعة الجلالة على ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، والتى تنص على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة فى عدة مجالات منها الهندسة وطب الأسنان.

كما وقَّعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك منهم؛ البروتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، وبروتوكول تعاون مع جامعة السويس، وجامعة القاهرة التكنولوجية، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومذكرة تفاهم بين برنامج الأطراف الصناعية بالجامعة ومؤسسة Human study الألمانية، ما يعكس زيادة أعداد الشراكات ومذكرات التفاهم في ختام العام الثالث لجامعة الجلالة الي 14 شراكة دولية، وعدد 18 بروتوكول تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وعدد 13 بروتوكول تعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني، وعدد 6 بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الغير حكومية والبنوك.

وتابع الشناوي، أن الجامعة عقدت العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية والمسابقات الرياضية، وعمل زيارات ميدانية علمية، ورحلات ترفيهية للطلاب، بجانب إتاحة فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأكثر من 300 طالب بنظام الـ part time، داخل العديد من القطاعات الإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى اجراء انتخابات اتحاد الطلاب 2022-2023، كما حصل عدد من طلاب الجامعة على شهادة أساسيات التحول الرقمي، بالإضافة الى استضافة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستضافة الجلسة التعريفية للإعداد لبرنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي بعنوان « Interreg NEXT MED».

كما استضافت كلاً من احتفالية «برايل عين الحياة» في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، ومشروع تأسيس التحالف الشمال افريقي للميكروبيوم البشري، والمشاركين في المنتدى المصري الروسي الرابع، ووفدًا طلابيا من كوريا الجنوبية، ولجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلى للجامعات، بالإضافة الي تنظيم العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الدولي الأول للأسنان بمشاركة 95 محاضر لأكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية في تكنولوجيا الأسنان، والمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الصناعة والمجتمع، والدورة الثانية من «Nano Science Day» لتسليط الضوء على أحدث تطورات النانو تكنولوجي، بجانب المشاركة في العديد من المعارض التعليمية داخل وخارج مصر.

وحرصا على تفعيل دور الجامعة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، فاز فريق طلابي من جامعة الجلالة بالمركز الأول على 18 جامعة، في المسار التكنولوجي بمسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال»، كما شاركت جامعة الجلالة مع Graphic Design بالعربي، في إطلاق مسابقة لطلبة كليات الفنون بجميع الجامعات المصرية، حيث فاز عدد من طلاب مجال الفنون والتصميم بالجامعة بمراكز مميزة فيها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجامعة ومكتبة مصر العامة، من خلال استضافة المكتبة المتنقلة لتوفير أكتر من 600 كتاب شهريًا للطلاب.

كما استقبلت الجامعة عدد من الطلاب المتفوقين لذوي الهمم الفائزين بمنحة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لإلحاقهم ببرنامج الشهادة المزودجة (إدارة الأعمال) بالتعاون مع جامعة ASU الأمريكية، حيث يقوم عدد من الطلاب بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، بمرافقة الطلاب الجدد لمساعدتهم وتقديم كافة أنواع الدعم الأكاديمي والمعنوي لهم.

كما نظم طلاب الجامعة حملة «جلالة الخير» لتعبئة وتوزيع شنط رمضان على العاملين بمدينة الجلالة، كذلك تم تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي واخرهم لصالح اشقائنا في فلسطين، كما أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت اليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن"، وتنظيم عدة ندوات تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة منها ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، وندوة بعنوان «نعم للمشاركة.. لا للشائعات.. خليك ايجابي».

وأوضح د. محمد الشناوي، أن جامعة الجلالة تضم حتى الآن أكثر من 8600 طالب، في عدة مجالات منها (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت 41 برنامجًا دراسيًا في 13 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسي 2022 – 2023، كما سيتم فتح برامج دراسية جديدة في المستقبل القريب.