جامعات أهلية لن تستقبل طلابا جدد خلال الفصل الدراسي الثاني.. متقدمش فيها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، مواعيد التقدم للالتحاق بمختلف الجامعات الخاصة والأهلية المتاح بها أماكن شاغرة للفصل الدراسي الثاني 2023، والمقرر أن يبدأ التقديم من السبت المقبل 21 يناير وحتى 9 فبراير المقبل، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، على أن يكون التقدم لهذه الجامعات مباشرة من خلال البوابات و المواقع الجامعة الإلكترونية، مؤكدة أنه في حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة.

موعد فتح تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية 2023

و كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجامعات التي لا ترغب في استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسي الثاني 2023، والإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية سواء على المواقع الإلكترونية أو صفحات و منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحة أن الجامعات التي لا ترغب في استقبال الطلاب هي:

** جامعة مصر المعلوماتية

** جامعة الإسكندرية الأهلية

** جامعة الإسماعيلية الأهلية

** جامعة شرق بورسعيد الأهلية

** جامعة الزقازيق الأهلية

** جامعة جنوب الوادي الأهلية