ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة في القاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق، باكتشاف سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة عاطلين ومقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ومساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.