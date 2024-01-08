ضبط 135 مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة، بقرى ومُدن المحافظة، بعد ضبط عدة مخالفات على مدار الأسبوع المنقضي.

135 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية

وقال «عبد الله»، في بيان اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 135 محضرا متنوعا، بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

ضبط مخالفات متنوعة ضد مخابز بلدية

كما أشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف على مدار اسبوع، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و9 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و7محاضر للتصرف في 749جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 25 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.