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ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
12:45 م | الأحد 07 يناير 2024
ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية 2 طن و450 كيلو دقيق بلدي مدعم محملة على سيارة نصف نقل، بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بنطاق مركز أولاد صقر.

تجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الشرقية، إن حملة من إدارة تموين أولاد صقر توجهت إلى قرية الصوفية، وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الإتجار به بالسوق السوداء. 

ضبط 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وتابعت، تم ضبط 49 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز المدعمة وتم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم و عمل محضر قسم اولاد صقر و تسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات ، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنه 2024جنح مركز أولاد صقر للإتجار بسلع محظور تداولها خاصه بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للإتجار بها في السوق السوداء.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى ذلك يأتي في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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