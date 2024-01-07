ضبط 58 مخالفة تموينية متنوعة في الدقهلية

شنت مديرية التموين في الدقهلية، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز في مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين وحماية المواطنين من الغش التجاري.

ضبط 58 مخالفة متنوعة بالدقهلية

وأسفرت الحملات عن ضبط 58 مخالفة متنوعة، شملت:

2 محضر تجميع بطاقات تموينية بإجمالي 173 بطاقة.

1 محضر مخالفة تعليمات.

1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

2 محضر عدم وجود سجل.6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 24 شيكارة.

18 محضر نقص وزن ما بين 7 و26 جرامًا.

12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

2 محضر عدم وجود شهادة صحية.1 محضر عدم وجود سجل صناعي.

1 محضر تداول سلع محظورة.

3 محاضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية - أسطوانات غاز منزلي).

1 محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 9170 جنيهًا (تاجر تمويني).

3 محاضر تجميع سلع تموينية بقيمة 25257 جنيهًا (تاجر تمويني).

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محاضر بجميع المخالفات التي تم ضبطها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز مستمرة، وستتخذ المديرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظا على حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.