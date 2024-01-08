ضبط سلع غذائية داخل مصنع غير مرخص في العاشر من رمضان (صور)

شنت مديرية التموين في محافظة الشرقية حملة مكبرة، قادها محمد سعد مدير عام الرقابة التموين، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات.

ضبط مواد غذائية

وورد إلى مديرية التموين بمحافظة الشرقية معلومات حول مصنع مخالف بالعاشر من رمضان، وتم شن حملة عليه من قبل مديرية التموين، ما أسفر عن ضبط 180 جوال دقيق زنة الواحدة 25 كيلو جراما، وكمية من السمن زنة 750 كيلوجراما بعدد 30 كرتونة، وكمية من البسكويت، و3 جوالات بيكربونات أمونيوم و2 بيكربونات صوديوم وحليب مجفف.

المصنع غير مرخص

وأكد مدير عام الرقابة، أن المصنع غير مرخص ويستخدم علامات التجارية للغير، فيما قال مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، إنه تحرر المحضر 223 لسنة 2024 أول العاشر وتم ضبط الكميات المضبوطة من السلع الغذائية والتحفظ عليها.

يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين بالقانون.