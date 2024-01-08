أيام قليلة، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتزامن مع الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الإسماعيلية، وإنهاء كل الإستعدادات لانطلاق الامتحانات تحت رقابة مشددة.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في محافظة الإسماعيلية، سينطلق يوم 17 يناير الجاري ويستمر حتى الأربعاء 27 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية التربية والتعليم، فإن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الإسماعيلية، يتضمن الآتي:

الأربعاء 17 يناير.. اللغة العربية والخط والاملاء

الخميس 18 يناير.. اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

الأحد 21 يناير.. امتحان الجبر والإحصاء.

الاثنين 25 يناير.. امتحان العلوم والتربية الفنية.

الثلاثاء 26 يناير.. امتحان الهندسة.

الأربعاء 27 يناير.. امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تصحيح الامتحانات أولا بأول

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه سيتم تصحيح المواد اول باول فور الانتهاء منها، مشيرا إلي أن رؤساء اللجان والمراقبين يتم اختيارهم بعناية شديدة لضمان سلامة العملية الامتحانية.

وأكد «بحيري»، أن جميع مدارس الإسماعيلية في الإدارات التعليمية السبع التي تتبع للمديرية أنهت تجهيز أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الإسماعيلية، وإعلانها في المدارس وتوزيعها علي الطلاب تمهيدا لانطلاق الامتحانات خلال أيام قليلة.

محافظ الإسماعيلية: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الانتهاء من كل أعمال تجهيز اللجان، وربط غرف العمليات الفرعية في المدارس والإدارات بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الامتحانات أول بأول.

وشدد «بشارة»، على ضرورة أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج الطلابي، مع التشديد علي منع جميع انواع الغش لمنح كل طالب ما يستحقه وضمان التميز بين الطلاب.