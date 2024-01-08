جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في محافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة بني سويف، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث تنطلق الأربعاء 17 يناير بمادة اللغة العربية والخط، وتختتم الأربعاء 24 من نفس الشهر بمادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. اللغة العربية والخط العربي الإملاء

الأربعاء 17 يناير 2024.. التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الخميس 18 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية

الخميس 18 يناير 2024.. الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 22 يناير 2024.. الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024.. التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024.. الجبر والإحصاء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024.. العلوم.

بني سويف لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

وأكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ" الوطن" استعداد المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بعدد من الإجراءات والتي تتضمن اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتزام مديري الإدارات بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكد وكيل تعليم بني سويف على الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو الصبغة السياسية مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.