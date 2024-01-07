أمريكا تدعم جرائم إسرائيل.. زيارة «مايك بنس» لجنود الاحتلال دليل جديد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط تأييد أمريكي، ما أسفر عن استشهاد 22 ألفا و600 فلسطيني، فيما فتح جيش الاحتلال، جبهة جديدة بقصف مناطق في جنوب لبنان، وهو ما دعمه أيضا مسؤولون أمريكيون.

وفي أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية، دعمت أمريكا، دولة الاحتلال، من منطلق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على حد زعم مسؤولين أمريكيين.

وكان آخر المنضمين لتأييد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الذي زار إسرائيل، الجمعة، ووقع على قذائف مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان بجملة «من أجل إسرائيل».

بنس: الشعب الأمريكي يقف إلى جانب جيش الاحتلال

وزار «بنس»، نائب الرئيس الثامن والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 20 يناير 2017، حتى 20 يناير 2021، مجموعة جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال خلال حديثه معهم إن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما كتب عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إنه منذ 7 أكتوبر الماضي، ترك الإسرائيليون وبعضهم أمريكيون، عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في تصريحات عقب عملية «طوفان الأقصى» مباشرة، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وأن «واشنطن» ستتأكد من أن «تل أبيب» لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».