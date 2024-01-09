7 أفلام مصرية تحولت إلى أعمال درامية بعد نجاحها

في الفترة الأخيرة، اتجه عدد من صناع الفن في مصر، إلى تحويل الأعمال السينمائية الناجحة، التي قُدمت في فترة التسعينات، إلى أعمال درامية ناجحة، بعد وضع بعض اللمسات الفنية التي تغير من سياق الأحداث الدرامية.

كان آخر هذه الأعمال مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي يجري العمل عليه حاليًا ليعرض في رمضان المقبل

إمبراطورية ميم

في الآونة الأخيرة، يجري العمل على تحويل الفيلم المصري القديم «إمبراطورية ميم»، إلى عمل درامي يُطرح في رمضان المقبل 2024.

العمل من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقدمته مجموعة من الأطفال والمراهقين، وجسدت الفنانة فاتن حمامة دور الأم المسؤولة عن عدد كبير من الأبناء، أما عن العمل الدرامي فيشارك فيه الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى، ويساهم في إخراجه محمد سلامة، ويصنف من الأعمال العائلية.

الباطنية

تحوّل فيلم الباطنية إلى عمل درامي عام 2009 من بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وصلاح السعدني، ولوسي، وأحمد فلوكس، وأشرف مصيلحي، وتدور القصة في إطار الدراما مع تغير بعض الأحداث في نفس السياق، أما عن العمل السينمائي، فقدمته الفنانة نادية الجندي، وفريد شوقي، ومحمود ياسين عام 1980.

العار

قدمه سينمائيا الفنان نور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبدالعزيز، ونورا، وخرج إلى النور عام 1982، وألفه محمود أبو زيد، وأخرجه علي عبدالخالق، ثم اقتُبس منه عملا دراميًا يحمل نفس الاسم، ولكن مع وضع بعض اللمسات الفنية للمؤلف، التي غيّرت في بعض الأحداث، إذ أن المؤلف الدرامي أحمد محمود أبو زيد نجل مؤلف الفيلم، وشارك في المسلسل مصطفى شعبان، وأحمد رزق، وشريف سلامة، وطُرح عام 2010.

الزوجة الثانية

جرى طرح الفيلم عام 1967، وشاركت فيه الفنانة سعاد حسني، وشكري سرحان، وصلاح منصور، من تأليف أحمد رشدي صالح، وإخراج صلاح أبو سيف، ثم نقلة المؤلف أحمد صبحي إلى الفئة الدرامية، وأخرجه خيري بشارة مع بعض التغيرات الطفيفة التي طرأت عليه، وكان الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار في العمل الدرامي، الفنانة أيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وعلا غانم، وعمرو واكد، وجرى طرحه في رمضان عام 2013.

الكيف

من الأفلام المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، إذ شارك فيه الفنان يحيى الفخراني، ومحمود عبدالعزيز، وجميل راتب، ونورا وكريم أبوزيد، في دور الطفل «كوكي»، كما ألفة محمود أبو زيد، وأخرجه علي عبدالخالق.

وبعد عدة سنوات وتحديدًا في عام 2016، قرر نجله المؤلف أحمد محمود أبو زيد تحويل العمل السينمائي إلى درامي، من خلال تغير بعض الأحداث ووضع لمساته الفنية في السيناريو؛ ليواكب عصره، وأثقل العمل باختيار فنانين كبار، منهم الفنان باسم سمرة، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وعفاف شعيب.

الطوفان

طُرح العمل لأول مرة عام 1985، وكان من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، وسمية الألفي، وتأليف أيمن أحمد والمخرج بشير الديك، الذي أصبح المؤلف في العمل الدرامي المطروح عام 2017، وشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر، وهنا شيحه، ووفاء عامر، وروجينا، وآيتن عامر، وكوكبة من نجوم الفن، من إخراج خيري بشارة.

لا تطفئ الشمس

ألف العمل الكاتب إحسان عبدالقدوس، وقدم الفيلم العديد من الأبطال، منهم أحمد رمزي، وشكري سرحان، وفاتن حمامة، وذلك عام 1961، ثم انتقل إلى عالم الدراما، من خلال تغير بعض الأحداث التي تتناسب مع عدد الحلقات، وذلك عام 2017، إذ شاركت فيه الفنانة ميرفت أمين، ومحمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وريهام عبدالغفور، والممثل الكوميدي محمود الليثي، ومجموعة من الفنانين الكبار.