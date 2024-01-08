افتتح منفذ لبيع منتجات «زراعة الأزهر» بأسعار مخفضة في أسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، ورئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الزراعية وبحوثها، منفذ منتجات مركز المنتجات الزراعية وبحوثها التابع لكلية الزراعة، بميدان أسماء الله الحسنى، يرافقه الدكتور أحمد يوسف مدير المركز وأعضاء مجلس إدارة مركز المنتجات الزراعية وبحوثها والسادة عمداء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي.

منتجات وحدة تصنيع الألبان

ويوفر المنفذ بيع جميع منتجات المركز والوحدات التابعة له، من منتجات وحدة تصنيع الألبان من الألبان والآيس كريم والزبادي والسمن والعسل ومنتجات وحدة تصنيع المنظفات الصناعية و منتجات مزرعة الدواجن من البيض واللحوم البيضاء ومزرعة الإنتاج الحيوانى ، بأسعار تنافسية وجودة فائقة.

الإنتاج الحيواني

كما افتتح نائب رئيس الجامعة مزرعة الإنتاج الحيواني التي تضاف إلى سلسلة نجاحات المركز والتي يشرف عليها الأستاذ الدكتور محترم عبدالله والدكتور أحمد عنتر وتضم سلسلة من الجاموس والابقار ذات سلالات ممتازة التي تتحمل الظروف البيئة المتغيرة وتقدم المزرعة منتجات اللحوم والألبان ذات الجودة العالية، كنا تضم المزرعة أفضل آلآت الحلب التي توفر سرعة الحلب وضمان نظافة الألبان وجودتها.