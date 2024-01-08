«مياه أسيوط:» نصف مليون مستفيد من محطة معالجة القوصية

قال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن عدد المستفيدين من محطة معالجة القوصية بلغ نصف مليون.

جاء ذلك خلال تفقد محطة معالجة الصرف الصحي، برفقة عدد من مهندسي الدعم الفني بالشركة المنفذة، من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتصل المحطة لطاقة تصميمية 41 ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة في مركز القوصية بالكامل.

متابعة مكونات المحطة

وقال رئيس شركة المياه، إن الجولة شملت المرور على مكونات المحطة، التي تضم 12 حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية (برك الأكسدة)، من بينهما حوضين لا هوائي، و8 أحواض ترددي (هوائي)، وحوض انضاج نهائي، ومثله مزج الكلور، مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة رفع المياه التي جرى معالجتها، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 250 ل/ث، ومن ثم يجري التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية بخط طرد بطول 5 كيلومترات، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف البسيوني بخط طرد طوله 13.5 كيلومتر.

محطة رفع الصرف الصحي

وأوضح «الشرقاوي» أن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحي من 5 محطات رفع صرف صحي، كالتالي: محطة رفع صرف صحي القوصية (1)، بطاقة استيعابية 400ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي القوصية (2) (المساعدة) بطاقة استيعابية 450 ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بطاقة استيعابية 54 ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي مير بطاقة 100 ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي مير الفرعية بطاقة 25 ل/ث، مؤكدا ضرورة إنهاء الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام المحطة من الهيئة القومية بصفة نهائية، وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.