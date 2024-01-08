محافظ الشرقية: 57 دورة تدريبية لرفع كفاءة 1430 موظفا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة نفّذ 57 دورة تدريبية لرفع كفاءة 1430 من العاملين بالجهاز الإداري والشباب.

57 دورة تدريبية لـ1430 موظفا

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المركز حاصل على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار وكذلك ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL).

تقديم برامج خاصة بالحاسب الآلي

ولفت إلى أن المركز يقدم برامج خاصة بالحاسب الألي والمتخصصة «هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة» وكذلك دورات «التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك - بورصة - تحكيم دولي».

وفي هذا الإطار أشار الأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن الدورات منها دورة ICDL استفاد منها 150 متدربا و7 دورات أساسيات التحول الرقمي استفاد منها 210 متدربين و3 دورات د عن قانون الخدمة المدنية استفاد منها 127 متدربا، و4 دورات عن الهجرة غير الشرعية استفاد منها 65 متدربا.