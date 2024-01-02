«الشباب والرياضة» تنظم دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الداخلية أولى فعاليات سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الأزمات، بحضور 50 مشاركا من مسؤولي إدارة الأزمات.

إعداد خطط الإخلاء بالمنشآت الشبابية

وتناولت المحاضرة الأولى آليات إعداد خطط الإخلاء بالمنشآت الشبابية والرياضية، وكيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق.

وتناولت الندوة المعايير العالمية لإدارة الأزمات وإدارة حلقة نقاشية مع مسؤولي إدارة الازمات بمديريات الشباب والرياضة حول أفضل الوسائل المناسبة، لإعداد خطط إخلاء وكيفية مواجهة الكوارث.

إدارة الأزمات والكوارث

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر في ظل جهود الدولة على نشر الوعي والمعرفة العلمية لإدارة الازمات والكوارث، وتحديد الأخطار وكيفية مواجهتها.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام المستمر والمتزايد بأسس تعامل منسقي إدارة الأزمات مع جميع المخاطر، وسرعة التعامل مع كل المعوقات التي تواجه العمل بقطاعي الشباب والرياضة في المحافظات.