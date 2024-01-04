أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية للشباب في مجال سلامة الغذاء

قالت شركة مصر للطيران ، إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة، إن أكاديمية مصر للطيران للتدريب قامت بتنظيم دورة تدريبية في مجال سلامة الغذاء بعنوان Food Safety Onboard لعدد كبير من الشباب بواسطة وذلك لتنمية الوعى لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة، وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل فى هذا المجال، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الأكاديمية على تقديم خدماتها التدريبية، كل سبل الدعم للشباب.

أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين

وأضافت شركة مصر للطيران أنّ البرنامج التدريبي الذي قدمته أكاديمية مصر للطيران شمل جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين، وتدريب مهندسي صيانة الطائرات؛ وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ؛ إضافة إلى جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة.

كيفية استلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة

وأوضحت الشركة أنّه تم تقديم شرح عملي للشباب لما تمّ دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية استلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل آمن بحيث يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيراً يتم تسليمهم شهادات اجتياز التدريب.