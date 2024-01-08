رئيس الشاباك السابق يصدم نتنياهو بسبب «السنوار».. عاجل

قال عامي أيالون رئيس جهاز الأمن العام السابق «الشاباك»، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق النصر ضد الفلسطينيين حتى لو استطاعوا اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس، بحسب حوار له مع صحيفة «هاآرتس» العبرية.

وأضاف رئيس جهاز الشاباك السابق، أن كل شخص يعتقد أن الفلسطينيين سيستسلمون فهو مخطئ ولا يعرف الفلسطينيين ولا الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم مناقشة مرحلة ما بعد الحرب يحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع عسكري بلا أي هدف سياسي.

أيالون: ضعف دولة الاحتلال السياسية كان سببًا في عملية طوفان الأقصى

كما أشار «أيالون» أن ضعف دولة الاحتلال السياسية والانهيار الداخلي كان سببًا في هجمات السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ عندما رفض إدراك التهديد الكبير الذي تمثله الفصائل الفلسطينية، كما تحدث «أيالون» عن مرحلة ما بعد الحرب، قائلًا إن عدم اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي قرارًا هو في حد ذاته قرار.