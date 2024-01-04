6 مشاهير فلسطينيين عمرهم أكبر من دولة الاحتلال الإسرائيلي.. من هم؟

مع إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو 1948 اليوم المعروف بـ«النكبة» بعد تهجير عدد كبير من الفلسطينيين من أراضيهم، يتبقى عدد كبير من الفلسطيينيين الأحياء الذين تتجاوز أعمارهم دولة الاحتلال الإسرائيلي ونحاول رصد بعضهم بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

ليلي خالد

فدائية فلسطينية وأيقونة ثائرة ولدت في مدينة حيفا شمال فلسطين في 9 إبريل 1944.

محمود الزهار

قيادي فلسطيني ينتمي ولد في 6 مايو 1945 في حي الزيتون بمدينة غزة.

منير شفيق

سياسي ومفكر فلسطيني ولد في حي القطمون بالقدس عام 1934.

عكرمة صبري

خطيب المسجد الأقصى ولد في 1 يناير عام 1939 في مدينة قلقيلية واغتاله الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

حنان العشماوي

سياسية وأكاديمية فلسطينية ولدت يوم 8 أكتوبر 1946 في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

نائف حواتمة

سياسي فلسطيني تولى الأمانة العامة للجبهة الديقمراطية لتحرير فلسطين منذ إنشاءها عام 1969 وولد في 17 نوفمبر عام 1935 في مدينة السلط بالأردن.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.