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«القاهرة الإخبارية» تعرض آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

كتب:

هاجر عمر
02:52 م | الإثنين 08 يناير 2024
عملية اغتيال في جنوب لبنان ظهر اليوم

عملية اغتيال في جنوب لبنان ظهر اليوم

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن تطورات كبرى يشهدها الجنوب اللبناني اليوم، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي كل المناطق الحدودية بالجنوب اللبناني بالقنابل الفسفورية، إضافة إلى التطور النوعي بالاستهدافات المباشرة والاغتيالات، والتي تضمنت اليوم استهداف شخصية عسكرية بارزة في حزب الله.

اغتيال قيادي عسكري بجنوب لبنان 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن القيادي العسكري بحزب الله اللبناني كان يستقل سيارة في إحدى بلدات بنت جبيل في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، بالقرب من مسقط رأسه، وتم استهدافها بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أدى إلى انحرافها عن مسارها واحتراقها، وتبين فيما بعد أن بها مسؤول عسكري رفيع المستوى تابع لحزب الله اللبناني.

 استهدافات متفرقة بالجنوب اللبناني 

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه التطورات في الصراع الجنوب اللبناني يأتي بالتزامن مع استهدافات مباشرة لعدد من المناطق من بينها منشأة تجارية مغلقة في منطقة مرجعيون التي تقع في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية إضافة لعدة نقاط أخرى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها.

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