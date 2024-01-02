خبير علاقات دولية: أهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة أصبحت مستحيلة

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إنَّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهدف النساء والأطفال والشيوخ وتدمير الحياة بشكل كامل بكل أراضي القطاع، مشيدًا بصمود المقاومة الفلسطينية رغم استمرار القصف والعدوان من جانب قوات الاحتلال، واستمرارها في الدفاع عن أراضيها من خلال عدد من البطولات التي يصنعها أبناؤها من أصحاب الأرض، على جميع المناخي السياسية والعسكرية والاستراتيجية.

إسرائيل هُزمت في حرب غزة

وأضافت «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، أنَّ إسرائيل تمت هزيمتها بالحرب الأخيرة على غزة على جميع المستويات من بينها الناحية الإعلامية بعد فضح أمرها وما تقوم به من كذب وتدليس، لافتًا إلى أنَّ هذا الترنح والهزيمة والتخبط يدفعها لاستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل.

الغرب والاحتلال يبحثون عن مبررات لاخفاقهم بحرب غزة

وأردف خبير العلاقات الدولية، أنَّ الغرب والاحتلال يبحثون عما يمكن أن يبرر هزيمتهم بعد الحرب أمام الداخل الإسرائيلي والعالم أجمع، خاصة بعد إخفاق قوات الاحتلال في تحقيق أي من أهدافها في غزة، مؤكًدًا أن أهداف قوات الاحتلال أصبحت غير قابلة للتحقق.