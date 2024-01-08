إزالة 5 مخالفات بناء في حي شرق أسيوط خلال حملات دورية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 5 حالات بناء مخالف في نطاق حي شرق، عقب رصدها خلال حملات دورية يتم شنها بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لرصد ومنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

تحرير مخالفات للمتعدين على الأراضي

وأكد اتخاذ كب الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

مخالفات حي شرق أسيوط

وفي هذا الإطار، أزيلت تعديات حي شرق أسيوط تحت إشراف عبداللطيف فضالة رئيس الحي، إذ أزيل سقف الدور الأول بشارع معمل الكتاكيت في منطقة الوليدية، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي تقسيم الحقوقيين شارع اليوسفي، وإزالة أعمدة الدور الأول العلوي بجوار مسجد العمرين بمنطقة الوليدية، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الخامس العلوي بشارع إسماعيل الشريف في منطقة الوليدية، وفك الشدة الخشبية بالدور الثاني العلوي ومصادرة حديد البناء خلف مسجد الشهداء في منطقة نزلة عبداللاه.