متحدث «فتح»: نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف لإطالة عمره السياسي

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد إرضاء اليمين المتطرف من أجل إطالة عمره السياسي.

وأضاف دولة، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر تطبيق «زووم»: «حجم العدوان الإسرائيلي هو الشرارة التي فجّرت الأوضاع في فلسطين، فحكومة الاحتلال هي من تعمل على توسيع التصعيد في المنطقة».

وتابع المتحدث باسم فتح: «حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل ترغب في تطبيق مخططاتها اليمينية».