محافظ أسيوط يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030، منوهًا بضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كل المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء؛ للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة.

والتقى المحافظ المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان في أسيوط، لبحث آخر مستجدات نسبة التنفيذ، ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

مشروعات برنامج التنمية المحلية

وأوضح محافظ أسيوط أنّ مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر جارٍ العمل بها على قدم وسابق لإنهائها في أسرع وقت ممكن، وفقًا للخطة الموضوعة، وفق المواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف المحافظ أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين في حي غرب، وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم على مساحة 1000 متر، وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا.