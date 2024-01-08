موعد نوة الإسكندرية المقبلة.. أمطار غزيرة ورياح تستمر 5 أيام

أعلن ميناء الإسكندرية، موعد نوة الإسكندرية المقبلة التي ستكون نوة الفيضة الكبرى، وتضرب المحافظة في 12 يناير المقبل، وتستمر 5 أيام، مشيرًا إلى أنّها ستؤدي إلى اضطراب كبير في طقس الإسكندرية، إذ ينتج عنها أمطار غزيرة ورياح تضرب جميع أنحاء المحافظة.

وبالتزامن مع اقتراب نوة الفيضة الكبرى، أعلنت غرف العمليات في محافظة الإسكندرية، أنّه من المتوقع عودة الأمطار على الإسكندرية، بدءًا من يوم 12 يناير وحتى 17 من الشهر نفسه.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، النوات المتوقعة، وفق جدول النوات في الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

موعد نوة الغطاس بالإسكندرية

وتأتي نوة الغطاس، عقب نوة الفيضة الكبرى، وتضرب الإسكندرية في النصف الأخير من شهر يناير، وتستمر 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها، رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم تضرب الإسكندرية 7 أيام

وتضرب الإسكندرية، نوة الكرم في الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة، وتتوقف مهنة الصيد خلالها بسبب نشاط الرياح.