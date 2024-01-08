الحكومة تستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ97 مليون راكب في 2030

وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة للارتقاء بصناعة الطيران المدني وتعظيم الإيرادات المحققة حتى تصبح المطارات المصرية وشركات الطيران ضمن الأفضل عالميًا، وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنَّ الرؤية الاقتصادية للدولة بهذا القطاع خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 64.8 مليون راكب سنويًا حاليًا إلى 97.4 مليون راكب سنوياً في عام 2030.

تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الخطة تستهدف أيضا الوصول بالطاقة الاستيعابية لحركة الركاب إلى 31.6 مليون راكب سنويًا، وحركة نقل البضائع بمطار القاهرة، لتصل إلى مليون طن سنويًا بحلول 2030، وأيضا تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت للمساهمة في رفع نصيب مصر من تجارة الترانزيت العالمية من 3.7 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية على الأقل بحلول 2030.

خطوط الطيران المصري

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنَّ الرؤية الاقتصادية تستهدف أيضا تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول عام 2030 بدلًا من المرتبة 95 عالميًا عام 2022، فضلا عن تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030 بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيًا.