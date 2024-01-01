«الطيران المدني»: مطار القاهرة الأكثر نقلا للركاب في 2023 بإجمالي 26 مليون شخص

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إنه تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية، وفي ظل جهود وزارة الطيران المدني لزيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية، فقد حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً في أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام 2023.

47 مليون راكب

وأضاف وزير الطيران المدني، في بيان صحفي اليوم، إجمالي أعداد الركاب بالمطارات المصرية خلال عام 2023 بلغ ما يقرب من 47 مليون راكب بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي، لافتا إلى أن معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية سجَّلت أكثر من 365 ألف رحلة جوية بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي.

مطار القاهرة الدولي

وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي استقبل أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولي 8 ملايين و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى 5 ملايين و900 ألف راكب لأكثر من 43 ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولي استقبال أكثر من 2 مليون راكب على متن 17 ألفا و700 رحلة جوية خلال عام 2023.