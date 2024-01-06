«الطيران المدني»: «آير كايرو» سيرت رحلات إلى 72 مدينة حول العالم خلال 2023

قالت وزارة الطيران المدني، إن شركة آير كايرو إحدى شركات الطيران الحكومية، يبلغ أسطولها من الطائرات حاليا نحو 31 طائرة، موضحة أن رحلات الشركة تصل حاليا إلى نحو 72 نقطة دولية حول العالم قابلة للزيادة خلال العام الجديد، فضلا عن الرحلات الداخلية التي تسيرها الشركة حاليا لربط المدن والمقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.

21 رحلة أسبوعية من المدن الروسية إلى مصر

وأضافت الوزارة في حصادها السنوي لأعمال جميع الشركات التابعة لها، أن شركة أير كايرو تسير رحلات طيران إلى دول أوروبا ووسط آسيا ومنطقة الأورال وغرب أفريقيا فضلا عن رحلاتها إلى الدول العربية وروسيا إذ تسير الشركة نحو 21 رحلة أسبوعية من المدن الروسية إلى مصر، لافتة إلى أن تنفيذ خطة زيادة أسطول الشركة من الطائرات بدأت عام 2017.

نسبة خسائر الشركة ستصل إلى مرحلة صفر خسائر

ومن جهته، قال حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، التي تمتلك شركة مصر للطيران الحكومية غالبية أسهمها، إن أسطول آير كايرو من الطائرات سيصل إلى نحو 60 طائرة بحلول عام 2027، موضحا أن الشركة تحقق حاليا أرباحا جيدة استطاعت من خلالها تعويض الخسائر المرحلة لها خلال الأعوام الماضية، موضحا أنه خلال عامين على الأكثر ستصل نسبة خسائر الشركة المرحلة إلى صفر خسائر.