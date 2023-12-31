رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

هل تسمح شركات الطيران بسفر القصر دون ذويهم؟.. التطبيق يبدأ غدا

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:17 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت مصادر في مصر للطيران أنه سيجرى بدءا من غدا الاثنين تطبيق تعليمات الشركة بشأن عدم  السماح للقصر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر دون ذويهم. 

التزام الشركات بجميع التعليمات 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك التعليمات ستلتزم بها جميع شركات الطيران العاملة بمصر، إذ يجب أن يحمل القصر الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم، مع الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

وأوضحت أنه بالنسبة لحجز تذكرة سفر لقاصر غير مصحوب، يرجى الاتصال بمكتب EGYPTAIR المحلي، لاستكمال نموذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) قبل التسجيل.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران: بدء منع سفر الأقل من 18 عاما 1 يناير المقبل

«مصر للطيران» تسير 3 رحلات لعودة الفرق المشاركة في كأس السوبر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للسلامة

مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعية إلى شنغهاي الصينية بخصم 25% للمسافرين
بقلم عبده أبوغنيمة