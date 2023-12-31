هل تسمح شركات الطيران بسفر القصر دون ذويهم؟.. التطبيق يبدأ غدا

أعلنت مصادر في مصر للطيران أنه سيجرى بدءا من غدا الاثنين تطبيق تعليمات الشركة بشأن عدم السماح للقصر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر دون ذويهم.

التزام الشركات بجميع التعليمات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك التعليمات ستلتزم بها جميع شركات الطيران العاملة بمصر، إذ يجب أن يحمل القصر الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم، مع الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

وأوضحت أنه بالنسبة لحجز تذكرة سفر لقاصر غير مصحوب، يرجى الاتصال بمكتب EGYPTAIR المحلي، لاستكمال نموذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) قبل التسجيل.